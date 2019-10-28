«الإمارات للدراجات» يلهب حماس أطفال «الربيع»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

واصل فريق الإمارات للدراجات، جولته الرياضية في الدولة، وحط الفريق الرحال في مدرسة الربيع بالعاصمة أبوظبي، أمس، ضمن برنامج أكاديمية فريق الإمارات للشباب، الذي يهدف إلى تعريف الأطفال واليافعين برياضة الدراجات، ومساعدتهم على تجربة هذه الرياضة لمزيد من الانتشار، وشارك في الجولة نجم الإمارات للدراجات يوسف ميرزا، وعدد من أعضاء الفريق، في مقدمهم النجم الكولومبي فرناندو جافيريا، والنرويجي ألكسندر كريستوف، والسلوفيني تادي بوجاتشار، بالإضافة إلى ماورو جيانيتي مدير الفريق، وشارك دراجو فريق الإمارات، طلاب مدرسة الربيع، الذين أتيحت لهم فرصة التعرف إلى نجوم الدراجات على هذه الرياضة، تجاربهم، واستمعوا إلى نصائحهم، وذلك ضمن مبادرة الأكاديمية، بتعزيز الاهتمام برياضة الدراجات، ونشرها بين الشباب والأطفال.

وأكد يوسف ميرزا نجم فريق الإمارات للدراجات، على أهمية برنامج أكاديمية الشباب التابع للفريق، والذي أطلقه العام الماضي، من أجل تعزيز نشر رياضة الدراجات في الدولة، مشيراً إلى أن الفريق شارك في عدد من الفعاليات، خلال وجوده في الدولة، أبرزها في جزيرة الحديريات بأبوظبي يوم الجمعة الماضي.