مفاجأة لرئيس النجم الساحلي

المصدر: تونس- صالح قادري

تفاجأ رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي بمجموعة من الجماهير وعدد من اللاعبين والجهاز الفني ومسؤولين أمام مقر عمله، للتعبير له عن تضامنهم معه ودعوته إلى مواصلة قيادة الفريق. وكان شرف الدين قد تقدم باستقالته من رئاسة الفريق بعد هجوم عنيف من بعض جماهير النادي.

وقد تأثر شرف الدين كثيراً، وتحادث مع زائريه، مؤكداً لهم أن ما آلمه كثيراً هو التهجم غير المبرر على شخصه، مبرزاً ما قام به مؤخراً لفائدة النجم، حيث دفع من ماله الخاص لتغطية بعض الاستحقاقات. وحول إمكانية عودته إلى رئاسة النجم لم يغلق رضا شرف الدين الباب أمام هذه العودة، راجياً التريث حتى تهدأ النفوس.