«منجد المريخ» أمام لجنة الانضباط

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني قراراً قضى بتحويل لاعب المريخ منجد النيل إلى لجنة الانضباط لمساءلته لما بدر منه في مباراة فريقه أمام الوادي نيالا.

وكان حكم اللقاء قد أشهر البطاقة الحمراء للاعب منجد النيل عقب إطلاقه صافرة النهاية في المباراة التي انتهت لصالح حي الوادي نيالا بهدف من دون مقابل، كما قررت اللجنة نقل أول مباراة لهلال كادوقلي لتلعب خارج ملعبه، وفي المقابل مخاطبة اتحاد كادوقلي بتكملة الإجراءات التأمينية للاستاد، على أن تسجل اللجنة المنظمة زيارة إلى استاد كادوقلي من أجل الوقوف على تنفيذ المطلوب.

وتم التأمين على تحويل المعتدين في مباراة هلال كادوقلي والأهلي عطبرة إلى لجنة الانضباط. وطالبت اللجنة أندية الممتاز بإيداع عقود مدربيها.