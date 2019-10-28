الجسمي بطلاً لأولى جولات الميدالية الشهرية للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توّج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، لاعب المنتخب الوطني للناشئين سلطان الجسمي، بطلاً للجولة الافتتاحية لبطولة الميدالية الوطنية الشهرية لاتحاد الغولف، برصيد 44 نقطة، والتي أقيمت برعاية بنك المشرق، واستضافها أول من أمس نادي ياس لينكس في أبوظبي، وشهدت مشاركة 77 لاعباً ولاعبة يمثلون المنتخبات الوطنية للبنين والفتيات إلى جانب العديد من أندية الدولة من المواطنين تنافسوا على حصد ألقاب فئاتها المختلفة، وحضر مراسم التتويج عادل الزرعوني نائب رئيس الاتحاد، والأمين العام خالد الشامسي، وإبراهيم المهيري الرئيس التنفيذي للمشرق الإسلامي ورئيس الخدمات المصرفية للإماراتيين.