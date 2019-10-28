تاناك يحرز لقب مونديال الراليات

المصدر: مدريد - وكالات

أحرز الإستوني أوت تاناك على متن تويوتا، لقب بطولة العالم للراليات للمرة الأولى في مسيرته، ليحرم الفرنسي سيباستيان أوجييه حامل اللقب من التتويج للمرة السابعة تواليا، وذلك في ختام رالي كاتالونيا الإسباني، أمس، ليصبح بالتالي أول سائق غير فرنسي يتوج بطلا للعالم منذ العام 2003، بعد هيمنة سيباستيان لوب على لقب البطولة بين 2004 و2012، ليليه أوجييه بالتتويج بطلا بين العامين 2013 و2018. ومع انتهاء المرحلة الثالثة عشرة من البطولة وتبقي مرحلة وحيدة في أستراليا، عزز تاناك صدارته للترتيب العام بفوزه في المرحلة الخاصة («باور ستايدج») وحلوله ثانيا في كاتالونيا خلف البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي)، مقابل اكتفاء أوجييه على متن سيتروين بالمركز الثامن. ووسع تاناك الفارق مع نوفيل في الترتيب العام إلى 36 نقطة وحسم اللقب.