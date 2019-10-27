«الأولمبية الوطنية» تشارك في الاحتفالات المئوية لنظيرتها البولندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في الاحتفالات المئوية للجنة الأولمبية البولندية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسها. وترأس وفد اللجنة طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، ورافقه محمد عبدالكريم جلفار عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. حيث نقل الشنقيطي تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى أندرزيج كراسنيسكي رئيس اللجنة الأولمبية البولندية. كما ناقش الوفد مع الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أبرز المستجدات والأحداث والاستحقاقات المقبلة على الأصعدة كافة.