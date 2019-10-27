3000 مشارك في سباق جزيرة داس للجري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجلس أبوظبي الرياضي، أول من أمس، سباق جزيرة داس للجري بمشاركة كبيرة وصلت إلى أكثر من 3000 مشارك ومشارِكة، وذلك في جزيرة داس التي تقع أقصى جنوبي الخليج العربي على بعد حوالي 170 كيلومتراً شمال غربي العاصمة أبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ(أدنوك) ومجموعة شركاتها، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.ويأتي السباق ترويجاً واستعداداً للنسخة الثانية من ماراثون أدنوك أبوظبي العالمي الذي سيقام في 6 ديسمبر المقبل.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أنه وبفضل التوجيهات السديدة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة، تحظى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بدورٍ مهم كشريكٍ أساسي في تحقيق التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، مبيناً أن إقامة السباق تعد استكمالاً للدور الاجتماعي التنموي الكبير الذي تقوم به (أدنوك).

من جانبه، أكد عارف حمد العواني أن المشاركة الكبيرة في سباق جزيرة داس دليل على تفاعل مجتمع أبوظبي مع السباقات المجتمعية .