الصفاقسي متخوف من حكم الكلاسيكو

المصدر: تونس- صالح قادري

أبدى مصدر بالنادي الصفاقسي التونسي استغرابه من تعيين الحكم نعيم حسني لإدارة كلاسيكو اليوم الذي سيجمع بين النادي الصافقسي وضيفه الترجي التونسي في الدوري أن الحكم حسني ينتمي إلى تونس العاصمة، وذكر المصدر أن هذا الحكم سبق له أن هضم حق النادي الصفاقسي مرات عدة من بينها حرمانه في الموسم الماضي من ركلة جزاء أمام الاتحاد المنستيري وأخرى أمام النجم الساحلي، وهاجم المصدر لجنة قضاة الملاعب بالاتحاد التونسي، واعتبرها غير صائبة في تعيين الحكم نعيم حسني لإدارة مباراة أحد طرفيها من مدينة تونس العاصمة التي ينتمي إليها حسني.