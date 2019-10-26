سباحة مصرية تحصد الفضة في عمر الـ 74

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحدت السباحة المصرية، الدكتورة سهير العطار، حاجز العمر، وتمكنت من الفوز بالميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر في بطولة العالم للأساتذة في كوريا الجنوبية.

وتعمل الدكتورة سهير (74 عاماً)، أستاذة في كلية الطب جامعة القاهرة، واستطاعت اقتناص الفضة من بين المتنافسات، والذين تتراوح أعمارهن ما بين 70 إلى 74 سنة.

وتملك سهير مسيرة حافلة مع السباحة، والتي عادت إليها في سن الخمسين، لتشارك في بطولات الأساتذة، والتي شاركت فيها للمرة الأولى في إيطاليا، وحصلت على المركز الثامن، والآن وصل عدد ميدالياتها إلى 10 ميداليات عالمية ملونة.

وتتدرب السباحة المصرية حالياً، طول السنة، بواقع 6 مرات في الأسبوع، وقبل اقتراب البطولة بـ 4 أشهر، تزيد من الجرعة التدريبية، وتسبح ما بين 2 كيلو و800 متر و3 كيلو 300 متر في التدريب الواحد.