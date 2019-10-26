إبراهيموفيتش: لن يتذكر أحد الدوري الأمريكي بعد رحيلي

المصدر: لوس أنجليس - وكالات

قال زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجليس غالاكسي، إن أحدا لن يتذكر الدوري الأمريكي إذا رحل النجم السويدي عن الفريق بنهاية عقده الحالي.

جاء ذلك في تصريحات لإبراهيموفيتش عقب خروج فريق جالاكسي من منافسات التصفيات المؤهلة للدور قبل النهائي بالدوري الأمريكي إثر الهزيمة أمام لوس أنجليس إف.سي 3 - 5 أول من أمس.

وربما كانت هذه المباراة هي الأخيرة لإبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي، حيث ينتهي عقده مع غالاكسي في ديسمبر المقبل.

وقال إبراهيموفيتش «أمامي شهران آخران (في العقد مع غالاكسي)... وسنرى ما سيحدث... إذا بقيت، فالدوري الأمريكي سيكون جيداً، لأن العالم كله سيشاهده. وإن لم أبق، لن يتذكر أحد ما هو الدوري الأمريكي».