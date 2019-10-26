وزيرة الرياضة تضع الكرة السودانية في خطر

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وضعت ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة الكرة السودانية أمام خطر التجميد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتدخل الحكومي المباشر في الشأن الرياضي، بإصدارها قراراً قضى بإيقاف الجمعيات العمومية لكل الاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية إلى حين إشعار آخر، وأوضحت الوزيرة أن أي جمعية عمومية تنعقد ستكون لاغية، وأشارت الوزيرة في قرارها إلى أن الخطوة تجيء وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وقانون الهيئات الشبابية والرياضية لعام 2016، وأصدرت وزيرة الرياضة قراراً آخر بحل مفوضية الهيئات الرياضية.

من جهة أخرى أكد الجزائري آيت عبد الملك مدرب المريخ، أن تعاقده مع النادي ما زال مستمراً، وأنه ملتزم به ولم يقدم أي استقالة كما أشيع، وكانت إدارة المريخ قررت إبعاد آيت من الإشراف على المباريات.