مليونيرات خارج المستطيل الأخضر

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لم يعد الملعب فقط وعقود التجديد هي مصدر دخل اللاعبين، بل إن الإعلانات التلفزيونية باتت موضة قديمة، وبعض النجوم يتربحون الملايين من مجرد منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أكثرها رواجاً هو الإنستغرام، والذي يحقق من خلاله نجوم كرة القدم الملايين سنوياً، حتى البعض منهم لم يعد في المستطيل الأخضر.

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رغم جدلية النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فإنه ليس ضمن الخمسة الكبار الأكثر ربحاً من إنستغرام، ويحتل المركز السابع في الترتيب، حيث يملك 38.8 مليون متابع، ويتحصل على 3.62 ملايين دولار أرباحاً من الموقع، إلا أن قلة عدد المنشورات التي ينشرها زلاتان أخرجته بعيداً عن الخمسة الكبار، ونشر فقط 607 منشورات منذ إنشاء الحساب.

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النجم المصري محمد صلاح يحتل المركز التاسع بين أغنياء كرة القدم من خلال إنستغرام، ولديه 33.4 مليون متابع، ونشر فقط 596 منشوراً منذ إنشاء الحساب، ويتحصل من خلال الموقع على مليوني دولار، وأصبح يحصد 165 ألف دولار عن كل منشور.

الأكثر متابعة

كريستيانو رونالدو 187 مليون متابع

عدد المنشورات 2675

ليونيل ميسي 133 مليون متابع

عدد المنشورات 525

نيمار 127 مليون متابع

عدد المنشورات 4560

ديفيد بيكهام

58.7 مليون متابع

عدد المنشورات 1062

زلاتان إبراهيموفيتش 38.8 مليون متابع

عدد المنشورات 607

أرباح الـ5 الكبار

رونالدو

47.8 مليون دولار

883 ألفاً للمنشور

ميسي

23.3 مليون دولار

586 ألفاً للمنشور

ديفيد بيكهام

10.7 ملايين دولار

323 ألفاً للمنشور

نيمار

7.2 ملايين دولار

653 ألفاً للمنشور

زلاتان إبراهيموفيتش

4 ملايين دولار

220 ألفاً للمنشور

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رغم نجومية البرازيلي رونالدينيو فإنه ليس ضمن الخمسة الكبار الأكثر ربحاً من إنستغرام، ويحتل المركز السادس في الترتيب، حيث يملك 49.1 مليون متابع، ويتحصل على 2.1 مليون دولار أرباحاً من موقع التواصل الاجتماعي، ونشر رونالدينيو 2372 منشوراً.

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النجم المصري محمد صلاح يحتل المركز التاسع بين أغنياء كرة القدم عبر إنستغرام، ولديه 33.4 مليون متابع، ونشر فقط 596 منشوراً منذ إنشاء الحساب، ويتحصل على 25 مليون دولار عن إجمالي منشوراته، وفعلياً أصبح يتحصل على 165 ألف دولار عن كل منشور.