مقيمان يحظيان بفرصة العمر من «غولف موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

عقب الفوز بمبادرة «الكرة الأسعد حظاً على الأرض» حظي كل من ياسر رفاعي وغلوري كزافييه المقيمان في الدولة، بفرصة العمر للعب مع أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، وذلك في تحدي «رولكس برو-أم» الذي يفتتح فعاليات بطولة جولة موانئ دبي العالمية، المقامة خلال الفترة من 21 ولغاية 24 نوفمبر المقبل، على ارض ملاعب عقارات الجميرا للغولف، وتحظى البطولة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، في شهر نوفمبر المقبل، ومنحتهم التأهل للمنافسات التقليدية التي تجمع سنوياً اللاعبين الهواة والمحترفين قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وقال ياسر رفاعي: أود أن أشكر كل من يجعل مبادرة «الكرة الأسعد حظاً على الأرض» منافسة كبيرة جدًا، وقالت غلوري كزافييه: أنا متحمسة جدًا.