مشجعان لليفربول ضحية تشابه أسماء مدن بلجيكية

المصدر: بروكسل - وكالات

تعرض اثنان من مشجعي ليفربول لموقف غريب خلال سفرهما لمتابعة لقاء فريقهما مع مضيفه جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، حيث صدما باختيارهما الوجهة الخاطئة مما حرمهما من متابعة اللقاء.

وتوجه الشابان لمدينة جينت بدلاً من مدينة جينك (تبعدان عن بعضهما 125 كلم) التي كانت تستضيف اللقاء، ولم يكتشف الشابان خطأهما إلا قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة، وبالتالي كان من المستحيل أن يتمكنا من لحاق المواجهة، واضطرا لحضور اللقاء على شاشة التلفاز في أحد مقاهي مدينة جينــت رغـم شرائهمـا لبطاقـات المبـاراة.