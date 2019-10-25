بالفيديو..فريق يرفض لمس الكرة بسبب المستحقات المالية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

رفض لاعبو فريق فيراكروز المكسيكي في مشهد غير مألوف لمس الكرة في المباراة التي جمعتهم على ملعبهم أمام ضيفهم فريق تيجريس احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية.



ووقف اللاعبون بلا حراك لأكثر من 3 دقائق ورفض البدلاء الجلوس على مقاعدهم، فيما لم يتحرك لاعبو تيجريس في البداية أيضاً، لكن بعد دقيقتين تقريباً من الاحتجاج، بدأ تيجريس في التسجيل مرتين في أول 4 دقائق، قبل أن يعود صاحب الأرض بعد ذلك في اللعب بشكل معتاد وخسر 3-1 في نتيجة تركته في المركز الأخير بالدوري المحلي.



ونشرت إدارة نادي نادي فيراكروز بياناً رسمياً، أكد فيه عدم تلقّي لاعبي الفريق رواتبهم منذ 5 إلى 6 أشهر، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي واعترفت بالضائقة المالية التي يمر بها النادي حاليا.