9 أندية تتنافس على صدارة «بوندسليغا»

المصدر: برلين - وكالات

ستكون الفرصة متاحة أمام تسعة فرق للارتقاء إلى قمة جدول الترتيب في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني «بوندسليغا» التي تنطلق اليوم بلقاء ماينتس وكولن.

وتفصل نقطتان فقط بين المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن التاسع، وهي سابقة منذ موسم 1995/‏‏1996 حين بات نظام الدوري يفضي بمنح ثلاث نقــاط للفريق الفائز.

ويتشارك بوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ في الرصيد ذاته 16 نقطة، ويحل بعدهما كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ ولكل منهم 15 نقطة، يليهم 4 أندية تحمل رصيد 14 نقطة، وهي فرايبورغ وشالكة وآينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن.