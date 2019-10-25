«سكاكين» تهدد حكاماً في الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أشهرت جماهير من فريق هلال كادوقلي السلاح الأبيض «سكاكين» في وجه حكم مباراة فريقهم أمام فريق الأهلي عطبرة ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز، وتعرّض طاقم التحكيم للضرب العنيف من الجمهور وأنقذهم منه التدخل الإداري والفني للفريق، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتتواصل ظاهرة الاعتداء بالضرب والتهديد للحكام في المواسم الأخيرة، من لاعبين وإداريين ومشجعين، وتتخذ أشكالاً مختلفة من السب والشتم والضرب والمطاردة والتهديد والاعتقال، وسبق أن تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحكم يتعرض للمطاردة خارج الاستاد، وتم اقتياد حكم لقسم شرطة، من إدارة نادٍ، وتم كيل اتهامات كيدية ضده.

وهدد الحكام في أكثر من مناسبة بالتوقف عن إدارة المباريات ما لم تتوافر لهم الحماية الأمنية في المباريات، وذهب مراقبون للمطالبة بعقوبات رادعة على الفرق التي تعتدي جماهيرها على الحكام.