إنتر مهتم بخدمات مولر

المصدر: برلين - أ ف ب

أبدى نادي انتر ميلان ثاني الدوري الإيطالي اهتمامه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بضم المهاجم الألماني توماس مولر الذي فقد موقعه الأساسي مع ناديه بايرن ميونيخ، بحسب ما ذكرت أمس صحيفة «كيكر» الألمانية.

وأشارت الصحيفة من دون أن تحدد أي مصدر، إلى «الاهتمام المتزايد» للنادي الإيطالي، وبعد وصول البرازيلي كوتينيو معاراً من برشلونة الإسباني، لم يعد بمقدور اللاعب الدولي حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

ووصل الشاب البافاري إلى بايرن بعمر العشر سنوات، لكن بعد 20 سنة من بداياته مع الفريق العريق لم يعد قادراً على تكرار مستوياته. وفي مارس الماضي استبعده المدرب يواكيم لوف عن تشكيلة «ناسيونال مانشافت».