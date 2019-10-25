ميسي يحطم الأرقام.. وليفربول يدين العنصرية

المصدر: لندن - د ب أ

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً خلال المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة الإسباني على مضيفه سلافيا براغ التشيكي أول من أمس في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبات ميسي أول لاعب يسجل أهدافاً في 15 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل الهدف الأول الذي سجله في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 2 /‏‏‏ 1.

وهذا الفوز الثاني تواليا لبرشلونة على غرار ليفربول الانجليزي الذي تخطى مضيفه غنك البلجيكي بسهولة 4-1، فيما حسم انتر الإيطالي قمته مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر.

وكما فعل في المباراة الأخيرة ضد إيبار في الدوري المحلي (3-صفر)، سجل ميسي (32 عاماً) للفريق الكاتالوني في وقت مبكر (3)، ليساهم في تحقيق فريقه فوزه السادس تواليا في جميع المسابقات.

ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط منفرداً بصدارة المجموعة السادسة، بعد تعادل سلبي على أرض دورتموند وفوز صعب على إنتر 2-1.

ويستعد برشلونة لمواجهة بلد الوليد الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية عشرة بالدوري الإسباني.

وعلى جانب آخر وفي إطار الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة بدوري الأبطال، أدان نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اللافتة العنصرية ضد ديفوك أوريجي لاعب الفريق، والتي عرضها مشجعو فريق جينك البلجيكي قبل مباراة الفريقين أول من أمس، والتي فاز بها ليفربول 4 - 1. ورفع المشجعون لافتة مسيئة لديفوك أوريجي، حيث نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن النادي قوله إنه تصرّفَ سريعاً لإزالة اللافتة التي تخلد الصورة النمطية للعنصرية.

وذكر النادي أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، وأنه يدين بشدة هذه اللافتة المسيئة التي ظهرت قبل انطلاق المباراة.

وقضى أوريجي (24 عاماً) تسع سنوات في فرق الناشئين بنادي جينك قبل أن ينتقل إلى صفوف ليل في 2010.

ويواجه ليفربول مباراة مصيرية في الدوري الإنجليزي بعد غدٍ عندما يلاقي توتنهام هوتسبيرز، وسار فريقا توتنهام وليفربول في طريقين مختلفين منذ لقاءهما في نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.

ففي الوقت الذي رفع فيه ليفربول كأس دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه مما انعكس بالإيجاب على مسيرته في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينفرد فيه الفريق بصدارته، فإن توتنهام سار على النقيض تماما.

مسيرة توتنهام في الموسم الحالي جاءت على عكس المتوقع تماما حيث فاز الفريق ثلاث مرات فقط في أول تسع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ، كما أن عدد انتصاراته على مستوى جميع المسابقات بلغ خمسة انتصارات فقط من أصل 15 مباراة خاضها حتى الآن.

ويحتل توتنهام المركز التاسع بالدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر. ويلتقي ليفربول مع ضيفه توتنهام على ملعب انفيلد في أعقاب الفوز الكاسح لتوتنهام على ريد ستار الصربي 5 -صفر في دوري الأبطال بجانب الفوز الساحق لليفربول على مضيفه جينك البلجيكي 4 /‏1.