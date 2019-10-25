جويل ماتيب.. مدافع لا يعرف الخسارة

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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نجح الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول، بوضع نفسه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن ضرب الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية التي يشارك فيها مع فريقه من غير أن يتلقى الخسارة في «البريمرليغ».

36

يعد جويل ماتيب أول مدافع ينجح في تفادي الخسارة خلال 36 مباراة متتالية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، في رقم قياسي غير مسبوق، منذ تحول البطولة الإنجليزية إلى مسماها الحالي «البريمرليغ» عام 1992.

0

لم يحصل على أي بطاقة صفراء هذا الموسم خلال 7 مباريات شارك فيها مع ليفربول، كما لم يتعرض لأي حالة طرد.

2017

أعلن اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب الكاميرون في عام 2017، وكان ماتيب انضم إلى منتخب «الأسود» وهو في الثامنة عشرة من عمره، وشارك مع المنتخب في مونديالي 2010 بجنوب أفريقيا، و2014 في البرازيل.

2024

قرر ليفربول الاحتفاظ بخدمات المدافع الكاميروني لأطول فترة ممكنة، حيث قام بتمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، خمس سنوات أخرى، لينتهي العقد الجديد في عام 2024.

بطاقة

الاسم: جوب جويل أندريه ماتيب

تاريخ الميلاد: 8 – 8 - 1991

مكان الميلاد: بوخوم – ألمانيا

الطول: 195 سم

الخانة: قلب دفاع

الأندية

ويتامير: 1995 - 1997

بوخوم: 1997 - 2000

شالكه: 2000 - 2016

ليفربول: 2016 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 14

عدد الدقائق: 720

الأهداف: 2

التمريرات الحاسمة: 0

البطاقات الصفراء: 0

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 0.3 في المباراة

دقة التمرير: 94 %

قيادة الهجمات: 1.2 في المباراة

نجم المباراة: 0

نقاط القوة

التمركز في المنطقة الدفاعية: 98 %

الكرات العكسية: 97.5 %

التصدي للهجمة: 94 %

الرقابة المباشرة: 95.2 %

المواجهات الفردية: 99.1 %

المهام الدفاعية: 96 %

دعم الزملاء: 97.8 %