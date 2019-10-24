تدشين لعبة modern warfare من قلب صحراء دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

من قلب صحراء دبي وتحديداً من مركز سكاي دايف دبي على طريق دبي العين تم تدشين لعبة modern warfare تمهيداً لطرحها في مختلف أسواق العالم صباح الغد.

وشركة أكتيفجن المسؤولة عن طرح وتطوير اللعبة أكدت أن Modern Warfare استغنت عن صناديق الغنائم.

وسيتم الإطلاق الرسمي للعبة التصويب الأكثر ترقباً لهذا العام Call of Duty: Modern Warfare غداً في جميع المتاجر على مستوى العالم.

ولعبة Call of Duty: Modern Warfare حائزة على جائزة أفضل لعبة متعددة اللاعبين لعام 2019 من (E3).

بعد قليل ومن قلب صحراء #دبي وتحديداً من مركز سكاي دايف دبي على طريق دبي العين سيتم تدشين لعبة call of duty modern warfare تمهيداً

لطرحها في مختلف أسواق العالم صباح غدٍ#callofdutymodernwarfare #modernwarfare@callofdutyara#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SGyjdwIxns — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 24, 2019