العدّاء الجد يفوز بذهبية السباق في عمر 84 عاماً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بالرغم من أعوامه الـ 84 والنوبتين القلبيتين اللتين أصابتاه ينجح العداء البريطاني طوني بومان في أن يكسب لقب العداء الأسرع في العالم.

ممثلاً فريق بريطانيا في دورة "يوروبيان ماسترز" التي جرت في إيطاليا الشهر الفائت، حصد بومان ثلاث ميداليات عن فئة المتسابقين الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و84 عاماً، ذهبية وفضية وبرونزية، الأولى عن سباق الحواجز، والثانية عن مسافة 400 متر، والثالثة في مسابقة ألعاب القوى.

كما أنه حلّ في المرتبة الرابعة في سباق الـ 100 متر، وفي المركز الخامس في سباق الـ200 متر.

وكان العداء من حاضرة ليدز، غربي يوركشاير البريطانية قد كسر سجلات الألعاب الرياضية البريطانية 11 مرة قبل دخوله السباقات الأخيرة وهو يتطلع لخوض السباق مجدداً العام المقبل.