إيقاف قرار «القانونية» بتحويل المريخ السوداني للانضباط

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أوقف رئيس اتحاد كرة القدم السوداني، الدكتور كمال شداد، قرار اللجنة القانونية بتحويل مجلس المريخ إلى لجنة الانضباط، ووجّه في ذات الوقت، الأمين العام، حسن أبو جبل، بعدم إرسال خطاب إلى إدارة النادي.

وتأتي الخطوة، رداً على القرار الصادر من اللجنة القانونية، برئاسة محمد جلال، القاضي ببطلان إجراءات الجمعية العمومية لنادي المريخ، وتحويل مجلس المريخ والمدير التنفيذي إلى لجنة الانضباط. وكان مجلس إدارة نادي المريخ، قد أعلن عن إجازة النظام الأساسي بنصاب بلغ 447 من أصل 666 عضواً، وسط جدل كبير.

وأكدت الأخبار التي تدُوِلت أمس، طلب الدكتور كمال شداد من نادي المريخ، بإرسال خطاب إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، من أجل اعتماد إجازة النظام الأساسي داخل اجتماع المجلس.