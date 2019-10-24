رئيس “روسادا” يتوقع منع روسيا من المشاركة في الأولمبياد

توقع رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات «روسادا» أن يتم حظر أولمبي طويل الأمد على بلاده، منتقداً سلطات موسكو التي يقول إنها سلّمت بيانات مخبرية مزورة للمحققين الدوليين.

ويشكّل هذا التصريح، الذي أدلى به يوري غانوس، ضربة أخرى للرياضة الروسية، بعد أن مُنعت البلاد من المنافسة في العديد من المسابقات الدولية على خلفية تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي كشف النقاب عن تنشط روسي ممنهج برعاية الدولة.

وقال غانوس: «سيُمنع الفريق الأولمبي الروسي من المشاركة الكاملة (أي تحت العلم الروسي) في الألعاب الأولمبية في طوكيو (2020)، أعتقد أن هذا الأمر سينطبق أيضاً على الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين (2022)».موسكو - أ ف ب