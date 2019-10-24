مورغان يشجع ناشئي الكريكيت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شجع إيون مورغان، قائد منتخب إنجلترا الحائز على كأس العالم هذا العام، مواهب الكريكيت الشابة على الانضمام لدوري أبوظبي تي10 الدولي للكريكيت، تزامناً مع الوقت الذي يجري فيه تنفيذ برنامج المواهب «الرقمي إلي المادي» لصيد المواهب لاختيار ثمانية لاعبين كريكيت ناشئين للمشاركة في البطولة بجانبه وجانب باقي اللاعبين الدوليين.

وتعاونت إدارة دوري أبوظبي تي10 للكريكيت، مع مجموعة شركات ألعاب دريمز2 للتطبيقات الذكية، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لإطلاق تطبيق ذكي للعبة الكريكيت ليكون أول تطبيق للعبة على مستوى العالم، للبحث عن المواهب.