«ملكة البساط» مفاجأة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت اللجنة المنظمة لسلسلة جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو أمس عن مفاجأة جديدة سوف يتم إطلاقها لأول مرة في الجولة الرابعة من النسخة الخامسة للبطولة، والتي ستقام بمدينة ريو دي جانيرو خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل على صالة كاريوكا أرينا في المجمع الأولمبي.

وقال طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام إن «ملكة البساط» هي المفاجأة الجديدة التي ستظهر في جولة البرازيل، مشيراً إلى أنه بعد نجاح منافسات «ملك البساط» التي يشارك فيها أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، والمتابعة الكبيرة لها في فئات الوزن الخفيف والمتوسط والثقيل، قررنا أن نقيم بطولة ملكة البساط التي ستجمع أيضاً أساطير الوزن الخفيف من اللاعبات وهن بيانكا باسيلو، وأمل أمجاهد، وتاليتا ألنسار، ومايسا باستوش، وأنا رودريغوز، ولويزا مونتيرو وسيتم توزيع اللاعبات الـ 6 على مجموعتين.

بحيث تضم كل مجموعة 3 لاعبات، وتتأهل لاعبتان عن كل مجموعة إلى نصف النهائي بحيث تواجه أولى المجموعة الأولى ثانية المجموعة الثانية، والعكس بالعكس تلعب ثانية المجموعة الأولى مع أولى المجموعة الثانية، ثم تتأهل الفائزتان إلى النهائي وذلك خلال الفترة من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء بتوقيت ريو دي جانيرو بتاريخ الأول من نوفمبر.

وبالنسبة للبرنامج الزمني الكامل لجولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو أكد البحري أنه سيبدأ بإجراءات الوزن الرسمية في الساعة الخامسة من مساء يوم 31 أكتوبر، بإشراف طاقم التحكيم الدولي الذي تم اختياره بعناية لإدارة نزالات البطولة، فيما ستبدأ المنافسات في صباح اليوم التالي لجولة ريو غراند سلام بالحزام الأزرق، وتستمر حتى الساعة الخامسة التي ستشهد بداية منافسات «ملكة البساط» والتي تستمر ساعتين.

أما منافسات الحزامين البنفسجي والبني في مختلف الفئات الناشئين والبالغين والأساتذة 1، فتقام في اليوم الثاني الموافق 2 نوفمبر ، وفي نفس اليوم سوف تقام منافسات «ملك البساط» للرجال .

وعن اليوم الأخير من البطولة قال البحري: سوف يخصص هذا اليوم بالكامل لمنافسات الحزام الأسود، بالغين وأساتذة، وسوف يشارك في تلك الجولة ما يزيد على 400 لاعب ولاعبة حزام أسود.

وقال البحري إن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يتابع أولا بأول مستجدات جولات أبوظبي غراند سلام، ويعطي توجيهاته دائماً بتطوير ورفع مستوى البطولة.