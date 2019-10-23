برشلونة يشتري صمت أتلتيكو بـ15 مليون يورو

المصدر: مدريد - وكالات

كشفت صحيفة «ألموندو» الإسبانية أن برشــلونة دفع 15 مليــون يورو مقابل صمت أتلتيــكو مدريــد عن «إيميــلات» تكشف تفاوض النادي الكتــالوني مع المــهاجم، أنطوان غريزمــان، منذ مارس الماضــي.

وأضافت الصحفية أن برشلونة سيوقع اتفاقاً مع أتلتيكو لإنهاء أزمة انتقال غريزمان إلى البرسا مقابل دفع 15 مليون يورو، وحق النادي في شراء 5 لاعبين من أتلتيكو، بينهم اثنان من الفريق الأول، هما ساؤول نيغويز وخوسيه خيمينيز، شريطة موافقة أتلتيكو على بيعهما، وكذلك موافقة اللاعبين على الرحيل.

ويتضمن الاتفاق أيضاً عدم نشر النادي المدريدي لمحتوى رسائل البريد الإلكتروني المذكورة التي تثبت تفاوض برشلونة بشكل غير قانوني مع النجم الفرنسي المرتبط بعقد سار مع أتلتيكو.