الاجتماع الفني لبطولة التسامح للجودو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعقد ظهر اليوم، الاجتماع الفني العام، لبطولة التسامح «غراند سلام أبوظبي للجودو» التي تنطلق منافساتها غداً، بإشراف من لجنة الاتحاد الدولي.

وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية والتي ستشرف على مراسم قرعة البطولة اليوم، وفي الفترة المسائية يقام الحفل العام التقليدي للبطولة، ويشهد تكريم بعض الشخصيات الرياضية، ويتم خلال الحفل تكريم محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو الرئيس الفخري للاتحاد العربي .

ويتسلم وسام الانجاز الذي يقدم للشخصيات التي خدمت اللعبة. وعلى جانب آخر، قام محمد بن ثعلوب، بتدشين موقع البطولة في شبكة الإنترنت، في ثوبه الجديد.