«تظاهرات تشيلي» تعيد «كاراتيه الإمارات» غداً

المصدر: دبي - علي شدهان

أدت التظاهرات في تشيلي لإعادة «كاراتيه الإمارات» غداً الخميس بعد القرار الصائب لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والذي ألغى بموجبه المشاركة في بطولة العالم بنسختها الـ 11 في العاصمة سانتياغو حفاظاً على أرواح أعضاء البعثة.

ولفت اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، إلى أن «كاراتيه الإمارات» أغلى من «مونديال تشيلي»، موجها الشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لحرص سموه على سلامة أبناء وبنات الدولة، وإلى معالي أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، لاهتمام معاليه بسلامة البعثة، وإلى عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة في تشيلي لتوفير متطلبات السلامة للبعثة.

وأوضح: رغم أهمية المشاركة في «المونديال»، إلا أن أرواح أبناء وبنات الإمارات أغلى من التواجد في حدث قد يتسبب في إزهاق روح أو أرواح أي من لاعبينا، ولهذا، قررنا بعد التشاور مع الجهات العليا المعنية بالدولة، إلغاء المشاركة وإعادة البعثة، والتي ضمت: راشد آل علي الأمين العام للاتحاد ، نائب رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، رئيساً، وجابر الزعابي حكماً.

ومحمود السيد إدارياً، ونادر بيجي مدرب «كاتا»، ووحيد حسيني مدرب «كوميتيه»، واللاعبات، فاطمة خصيف وسارة العامري واليازية خالد، واللاعبين: عبد العزيز العامري ويوسف فريدوني وعبد الله عقيل.