برشلونة ضيفاً ثقيلاً على براغ في «الأبطال»

المصدر: عواصم - وكالات

يتطلع نادي برشلونة الإسباني إلى تحقيق الفوز وذلك عندما يحل اليوم ضيفاً على سلافيا براغ التشيكي في اول لقاء بينهما على الإطلاق، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

نجح رجال مدرب النادي الكاتالوني إرنستو فالفيردي السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، في الفوز بسهولة على إيبار بثلاثية نظيفة، في ظل أجواء مشحونة تشهد مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وكان الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 1 - 0 يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني بمثابة خطوة أولى ناجحة لبوروسيا دورتموند في مشوار سبع مباريات يخوضها خلال ثلاثة أسابيع، أوروبياً ومحلياً، أمام فرق بارزة وقوية.

وقلص بوروسيا دورتموند الفارق الذي يفصله عن صدارة البوندسليغا إلى نقطة واحدة ليكتسب دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة.

وسيكون تشلسي أمام اختبار صعب عندما يواجه مضيفه أياكس ضمن المجموعة الثامنة.

وسيكون على شبان الـ«بلوز» الذين استعان بهم المدرب فرانك لامبارد منذ استلامه مهمته مطلع الموسم الحالي، مواجهة واحدة من أفضل المدارس الكروية التي تعتمد في أساسها على العناصر الشابة، والتي أثمرت في الموسم الماضي وصولاً إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية.