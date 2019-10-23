ترشح غوارديولا لمنصب رئيس حكومة كتالونيا

المصدر: برشلونة - وكالات

رشح بيري أراغونيس وزير الاقتصاد ونائب رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني، المدرب جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لتولي منصب رئيس الحكومة الكتالونية.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية فإن بعض القيادات الكتالونية مثل آرثر ماس وكارليس بويجدمينت، بالإضافة إلى رجال أعمال مشهورين، يعتقدون أنه يجب إلحاق غوارديولا في سباق الانتخابات المقبلة، باعتباره «أفضل قائد للحراك الانفصالي» الذي تعج به أرجاء كتالونيا في الوقت الراهن، حسب رأيهم.

وأمضى غوارديولا، المولود في سانت بدور في إقليم كتالونيا، معظم مسيرته لاعباً ومدرباً في برشلونة، عاصمة الإقليم التواق للانفصال عن أسبانيا.

وسبق للاتحاد الإنجليزي تغريم المدرب الإسباني بمبلغ 20 ألف جنيه (نحو 28 ألف دولار) بسبب وضع شارة صفراء ترمز إلى إقليم كتالونيا على قميصه في كل مباراة ومؤتمر صحفي، دعماً لأربعة مسؤولين كتالونيــين مســجونين في إسبانيا منذ فبراير الماضي.