العقوبات الدولية تنقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي إلى شنغهاي

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2019 بين 25 نيسان الكوري الشمالي والعهد اللبناني، في مدينة شنغهاي الصينية يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد الملعب في وقت لاحق.

وكانت المباراة مقررة لتقام في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، ولكن نتيجة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، قام الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوي بإعلامه عن وجود صعوبات تواجه نقل المباراة النهائية، إلى جانب عوامل أخرى، علماً بأن هذه المباراة تعتبر من ضمن أهم الأحداث على الروزنامة السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومن ضمن أهم أهداف إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رعاية التطوير والترويج لكرة القدم، وكذلك ضمان إتاحة المجال لمتابعة اللعبة في قارة آسيا وخارجها، وهم ما تنص عليه المادة الثانية من النظام الأساسي في الاتحاد.

ومن أجل الالتزام بتحقيق هذا الأهداف، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبعد الأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات التي تواجه الترتيبات التجارية والبث التلفزيوني والإعلامية واللوجستية، تقرر نقل المباراة لتقام على ملعب محايد.

واختير تقرر أن تقام المباراة في مدينة شنغهاي نتيجة لسهولة السفر والوصول إليها، وكذلك تأكيد الاتحاد الصيني لكرة القدم رغبته في استضافة المباراة النهائية للاتحاد الآسيوي، وجرى تم إعلام كلا الفريقين والاتحادين الوطنيين بهذا القرار.