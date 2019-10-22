قفزة تاريخية لآندي موراي

المصدر: لندن - وكالات

قفز نجم التنس البريطاني آندي موراي 116 مركزاً في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة أمس، ليحتل المركز 127، وذلك إثر تتويجه أول من أمس، ببطولة أوروبا للتنس، بمدينة أنتويرب البلجيكية، بعد الفوز على السويسري فافرينكا.

واللقب هو الأول لموراي، المصنف الأول على العالم سابقاً، على مستوى منافسات الفردي منذ مارس 2017، كما أنه أول نهائي يخوضه اللاعب في بطولات المحترفين، منذ أن خضع لجراحة في يناير الماضي.

أما فافرينكا، فقد صعد من المركز الثامن عشر إلى السابع عشر. ولا يزال الصربي ديوكوفيتش في الصدارة، وتمثل التغيير الوحيد في المراكز الأولى ، في صعود الياباني نيشيكوري إلى المركز الثامن.