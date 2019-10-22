جمهور يونايتد يحرج تشامبرلين

المصدر: لندن - وكالات

تعرض أليكس تشامبرلين لاعب ليفربول الإنجليزي لموقف محرج عقب انتهاء مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد أول من أمس بعد أن امتنعت جماهير «الشياطين الحمر» عن مصافحة اللاعب ليرد عليهم بالإساءة.

ورصدت الكاميرات، قول لاعب وسط «الريدز» لأحد مشجعي اليونايتد «اغرب عني»، بعدما رفض مشجع آخر رد مصافحته بقبضة يده.

ونقلت مصادر عن بعض المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعرض اللاعب لهتافات معادية من هذا القسم من الجمهور، لدى قيامه بعمليات الإحماء.وعاد اللاعب إلى تشكيلة ليفربول أواخر الموسم الماضي، بعد غيابه عاماً كاملاً بسبب الإصابة. وتوقف قطار انتصارات ليفربول في ملعب «أولد ترافورد» بتعادله أمام مضيفه يونايتد 1-1، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي .