الأمراض العصبية تهدد كرة القدم

المصدر: لندن - وكالات

كشفت دراسة أجرتها جامعة غلاسكو، نشرت أمس، أن لاعبي كرة القدم هم أكثر عرضة للوفاة بالأمراض العصبية التي تصيب الرأس، بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف من بقية الناس. وصدر التقرير بتكليف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، لتقييم السجلات الطبية لـ 7676 لاعباً شاركوا احترافياً في إسكتلندا بين عامي 1900 و1976.

وتمت مطابقة سجلات اللاعبين مع أكثر من 23 ألف فرد من عموم السكان، في الدراسة التي ترأسها استشاري الأمراض العصبية، الدكتور ويلي ستيوارت. وأشارت النتائج إلى أن «مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ازدادت خمسة أضعاف، وأربعة أضعاف في مرض الخلايا العصبية الحركية، وضعفين في مرض الشلل الرعاشي لدى لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين».