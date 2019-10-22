جافيريا يحقق الفوز الثاني في جولة الصين

المصدر: بكين - البيان الرياضي

أحرز دراج فريق الإمارات فيرناندو جافيريا فوزاً ثانياً مستحقاً في جولة قوانغشي الصينية، حيث تمكن من التغلب على منافسيه باسكال أكرمان (بورا-هانزغروي) وماتيو ترينتين (ميتشيلتون-سكوت) في سباق السرعة النهائي في المرحلة الخامسة من الجولة.

أقيمت المرحلة الخامسة والأطول من الجولة على مسار جبلي بطول 212.2كم ، وتضمن النصف الثاني من المسار العديد من مسافات التسلق. وكان جافيريا قد اضطر إلى التراجع عند مسافة التسلق الأخيرة مثل العديد من المتخصصين بسباقات السرعة، إلا أنه تمكن بفضل دعم زملائه من التقدم من جديد.