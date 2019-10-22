الملكي يبحث عن طوق نجاة في «الأبطال»

المصدر: عواصم - وكالات

عندما تنطلق الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم يحل النادي الملكي ريال مدريد ضيفاً على غلاطة سراي التركي رافعاً شعار «لا بديل عن الفوز» لإنقاذ مشواره في البطولة.

ويسعى ريال مدريد، المتوج بطلاً لأوروبا 13 مرة، إلى تصحيح مساره عبر مباراته أمام مضيفه غلاطة سراي بعد أن حصد نقطة واحدة خلال مباراتيه السابقتين بالمجموعة الأولى في دوري الأبطال ، ويمكن لسان جيرمان حسم صعوده من المجموعة الأولى بالفوز على مضيفه كلوب بروج البلجيكي، لكن بشرط تعادل غلاطة سراي مع ريال مدريد.

ويبحث توتنهام وصيف النسخة الماضية عن تحقيق انتصاره الأول ، عندما يستضيف ريد ستار بلغراد الصربي. أما بايرن ميونخ، فيمكنه التقدم خطوة كبيرة نحو الدور الثاني في حالة الفوز على مضيفه أولمبياكوس.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة، عندما يستضيف أتلانتا الإيطالي، صاحب المركز الأخير بدون نقاط، بينما تشهد المباراة الأخرى في المجموعة لقاء شاختار دونيتسك الأوكراني مع دينامو زغرب الكرواتي، ويمتلك كل من الفريقين ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، فريق باير ليفركوزن الألماني الذي لم يحصد أي نقطة ، أما يوفنتوس الإيطالي، متصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو، فيستضيف لوكوموتيف موسكو الروسي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.