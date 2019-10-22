اشتباك المشجعين ينهي مباراة بالمكسيك

المصدر: نيو مكسيكو - وكالات

انتهى أسبوع من العنف واحتجاج لاعبين بمشكلة جديدة في المكسيك، أول من أمس، عقب إلغاء مباراة بين أتليتيكو سان لويس وكيريتارو، قبل خمس دقائق من النهاية، بسبب اشتباكات بين المشجعين.

وكان كيريتارو متقدماً 2- 0، قبل أن يلغي الحكم المباراة، بعدما ألقى مشجعون أجساماً على بعضهم، واقتحم بعضهم الملعب. وهذه المرة الثانية في 3 أيام، التي يحدث فيها أعمال عنف في مباراة كبيرة في المكسيك. واضطر المسؤولون يوم الخميس الماضي، إلى إلغاء مباراة في الدرجة الثانية بين دورادوس وأتلانتي، بعد معارك عنيفة في مدينة كولياكان .

وظهرت مشاهد هزلية أيضاً في الملعب في فيراكروز يوم الجمعة، عندما احتج لاعبو أصحاب الأرض على عدم الحصول على رواتبهم، ورفضوا لمس الكرة في اللحظات الأولى من المواجهة أمام تيغريس.