روما يعتذر عن عنصرية مشجعيه

المصدر: روما - وكالات

اعتذر نادي روما الإيطالي للإنجليزي رونالدو فييرا، بعد أن انهال مشجعو الفريق بهتافات عنصرية ضد لاعب سامبدوريا، خلال مباراة بالدوري الإيطالي أول من أمس.واستمع الحكم فابيو ماريسكا إلى الهتافات قرب نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي .

وفييرا، لاعب أسمر البشرة ولد في غينيا بيساو، يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 سنة. ونشر نادي روما اعتذاراً على موقعه على صفحة تويتر قال فيها: «يود نادي روما أن يعتذر لرونالدو فييرا عن الهتافات العنصرية التي تعرض لها». وأضاف: «روما لن تتسامح مع العنصرية من أي نوع، وسيدعم النادي السلطات في تحديد وحظر أي شخص بعد إدانته بالهجوم العنصري (اللفظي) على لاعب خط الوسط».