كرات سلّة متصلة

المصدر: البيان الإلكتروني

تم اختبار كرات متصلة في الدوري الصيفي لكرة السلة في الولايات المتحدة، وذلك قبل تعميمها في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وبحسب موقع Basket USA، فإن الأمر مسألة وقت فقط، حيث ستصل الكرات المتصلة قريباً إلى الدوري الأمريكي للمحترفين، إذ بعد الدوري الصيفي، تقوم ShotTracker بتجريب هذه الكرات في G-League.

الفكرة هي أن الكرة مجهز بأجهزة استشعار ترسل في وقت واحد ستين إحصاء مختلفا، كموقع الكرة، سرعة الكرة، الدوران، زاوية اللقطة، وجميع البيانات متاحة بسرعة كبيرة على تطبيق مخصص ومصمم للفرق، ولكن أيضاً للمعلقين والمشاهدين.

وقال دافايون روس، المؤسس المشارك لـ ShotTracker، لموقع The Athletic Sports: "لا يمكن لأي إنسان أن يتوقع المسارات التي ستسلكها الكرة واتجاهاتها، لكن جلد الكرة مصمم لحماية المستشعرات من جميع المشاكل. "

لا فرق مع كرة كلاسيكية للاعبين

ويمكن للكرة المتصلة هذه أن تعمل بين أربع عشرة وعشرين ساعة، قبل إعادة شحنها. وبالنسبة لأحد مسيري ShotTracker، فإن هذه التقنية ستدخل سريعا لـ NBA، لتفتح الباب على مصراعيه لمباريات الواقع المعزز.

رابطة كرة السلة الأمريكية اختبرت هذا النظام في الدوري الصيفي، وذلك لمعرفة ما إذا كان اللاعبون يجدون فرقًا بين الكرات المتصلة والكرات الكلاسيكية. الجواب: من المستحيل بالنسبة لهم معرفة ما إذا كانت الكرة مجهزة بشريحة أم لا، بحسب "ليكيب" الفرنسية.

وإذا ما تم ذلك، فإن الدوري الأمريكي للمحترفين سيكون واجهة ذات منزلة كبيرة للشركة، التي استثمر فيها ديفيد ستيرن وماجيك جونسون، والهدف الحقيقي هو بطوة NCAA، التي تشترك فيها واحد وستون جامعة، حيث يبدو أن سوق الكليات والمدارس الثانوية جذاب للغاية بالنسبة للشركة.