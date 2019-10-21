شراكة بين «المحترفين» و«تيك توك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «تيك توك»، المنصة العالمية لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة. تهدف الشراكة إلى التوزيع والترويج لكرة القدم الإماراتية، وبذلك تصبح رابطة المحترفين الإماراتية أول شريك رياضي لـ«تيك توك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعتبر «تيك توك» الوجهة الأولى لمقاطع الفيديو القصيرة ، وتسعى إلى إسعاد مستخدميها الذين يفوق عددهم مليار مستخدم.

التطبيق، الذي أُطلق في عام 2016، هو من بين أسرع التطبيقات نمواً في العالم، أما في الإمارات فـ«تيك توك» يعمل حثيثاً لخلق بيئة آمنة وإيجابية لمستخدميه تماشياً مع توجهات الدولة والتزامها المستمر بالسعادة والأمن والأمان.