خالد القاسمي ثانياً في رالي القصيم

المصدر: القصيم - وام

حقق الشيخ خالد بن فيصل القاسمي قائد فريق أبوظبي للسباقات المركز الثاني في الجولة الثانية من رالي القصيم 2019 - (تويوتا للراليات الصحراوية) - التي أقيمت على 3 مراحل الأولى وهطان (الاستعراضية) لمسافة 3.5 كم، والثانية أم سدرة لمسافة 170 كم، والثالثة الشماسية لمسافة 200 كم، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري. وتوَّجَ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، الفائزين الأوائل بألقاب الفئات الذين شاركوا فيها، وتشكل الجولة الثانية من بطولة السعودية «تويوتا للراليات الصحراوية» ، محطة مهمة من المحطات العالمية في الراليات.