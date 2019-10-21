انتهاء الفحص الفني لـ«محامل دلما» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنتهي اللجنة الفنية لسباق مهرجان دلما التاريخي البحري الثالث، اليوم من الفحص الفني للمحامل المشاركة، وبدأت المحامل في التوافد على الجزيرة التاريخية منذ ثلاثة أيام، ويخضع كل محمل لفحص دقيق لقياس المواصفات والقياسات التي أقرتها اللجنة في الاجتماعين التنويرين مع النواخذة. ويشارك في السباق 120 محملاً شراعياً بمجموع ما يقرب من 3 آلاف بحار، وهي المشاركة الأكبر في تاريخ السباقات البحرية فئة 60 قدماً ومن المقرر أن يصطف المشاركون في أماكن الانطلاق مساء اليوم استعداداً للانطلاقة صباح غد.

وصلت اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد ثاني الرميثي للجزيرة للاطمئنان على سير العمل ووضع الرتوش الأخيرة على الاستعدادات الخاصة بانطلاقة الحدث التاريخي.

ويحظى مهرجان سباق دلما بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وتصل جوائز السباق إلى 25 مليون درهم بالإضافة إلى خمس سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى.

وتقيم اللجنة العليا المنظمة مأدبة عشاء للنواخذة والبحارة المشاركين مساء اليوم الاثنين، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، ويقام العشاء في قاعة أفراح دلما، ومن المقرر أن يتحدث أحمد ثاني مرشد الرميثي مع المشاركين على هامش العشاء، بهدف الترحيب بهم وحثهم على تقديم الأفضل خلال السباق نفسه الذي يستمر قرابة 12 ساعة.

وتحدث عدد من النواخذة المشاركين في السباق حول الحدث، وأجمعوا على أن مهرجان سباق دلما التاريخي أصبح عيداً لأهل البحر وعشاق التراثي البحري، مؤكدين أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة هو من جعل من الحدث عيداً لأهل البحر بفضل دعم ورعاية ومتابعة سموه.