محمد الشرقي يطلع على تحضيرات مونديال بناء الأجسام

المصدر: الفجيرة - وام

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات لاستضافة بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019 التي تقام في إمارة الفجيرة تحت رعاية سموه خلال الفترة من 5 حتى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 140 دولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، حيث استمع سمو ولي عهد الفجيرة إلى شرح مفصل عما أنجز من تحضيرات لاستضافة منافسات البطولة، مشدداً على أن يكون التنظيم والاستعداد للبطولة بالشكل الذي يليق بالسمعة الجيدة التي تتمتع بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في استضافتها للبطولات العالمية.

واطلع سموه على برنامج البطولة وعمل اللجنة التنظيمية ولجانها الفرعية وخطط عملها.. مثمناً الجهود المبذولة لضمان حسن تنظيم البطولة واستضافة وفود الدول المشاركة.. متمنياً سموه التوفيق لجميع اللجان العاملة في إنجاح البطولة.

وتقدم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، على رعايته للبطولة وحرصه على إنجاحها.. مثمنين الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للجنة المنظمة والذي سيكون له الأثر الكبير في تحقيق أهداف البطولة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الإمارة.