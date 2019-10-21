«عين الصقر» تعتذر لتوتنهام وواتفورد

المصدر: لندن - وكالات

تقدمت شركة «عين الصقر/‏‏هوك اي» المسؤولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في مباريات الدوري الإنجليزي بالاعتذار بسبب حالة الارتباك التي حدثت خلال مباراة توتنهام مع واتفورد أول من أمس.

وجرى استخدام تقنية فار للتحقق من مدى صحة هدف التعادل 1-1 لتوتنهام، حيث أشارت الشاشة الكبيرة داخل الملعب في البداية لعدم صحة الهدف قبل أن تصحح قرارها وتؤكد صحته. وقالت «هوك اي» في بيان لها أمس «هوك اي تعتذر لجماهير توتنهام وواتفورد بسبب حالة الارتباك التي وقعت بعد إرسال بيانات غير صحيحة للشاشة الكبيرة».

وأضاف البيان «نعمل معاً مع رابطة الدولي الإنجليزي الممتاز لتفهم سبب حدوث هذه المشكلة واقتراح عدة معايير للتأكد من عدم تكرار ذلك».