لاعبون يعلنون الإضراب أثناء مباراة دورية

المصدر: عواصم - وكالات

امتنع لاعبو نادي فيراكروز عن اللعب لدقائق أثناء مباراة في دوري الدرجة الأولى المكسيكي جمعتهم مع نادي تيغريز، احتجاجاً على تأخر أجورهم لستة أشهر .

وأفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية، بأن لاعبي فيراكروز لم يحركوا ساكناً حتى مرور 4 دقائق على انطلاق المباراة. واستغل لاعبو تيغريز الفرصة، فأحرزوا هدفين خلال هذه الدقائق المعدودة، وبعد الهدفين، استأنف لاعبو فيراكروز المباراة، التي انتهت لصالح تيغريز بـ3 أهداف مقابل هدف واحد لفيراكروز، سجله في الدقائق الأخيرة. وفي بداية المباراة، ذهل لاعبو تيغريز بقرار منافسيهم، ولم يكونوا يدركون ما يدور، لكن بعدما اتضحت القصة أمر مدرب الفريق ريكاردو فيريتي لاعبيه بالمضي قدماً وتسجيل الأهداف.