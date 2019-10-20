بدء تسليم تذاكر سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

بدأت تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي، بالوصول إلى عشاق السرعة في دولة الإمارات، ومختلف أنحاء العالم من أكثر من 170 جنسية مع اقتراب موعد السباق، الذي تنطلق فعالياته خلال ستة أسابيع. ويشهد هذا العام عطلة أسبوع سباق هي الأطول منذ انطلاق سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، ويحفل الحدث الرياضي الترفيهي الأضخم لهذا العام بمجموعة هائلة من الفعاليات الترفيهية المذهلة، التي تتواصل على مدار خمسة أيام، تتضمن حفلات مهرجان «يا سلام» لحاملي التذاكر والتي تحييها نخبة من أكبر نجوم الموسيقى والغناء العالميين.