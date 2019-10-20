مدرب السودان يحتج على استدعاء «نجوم المهجر»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشف مصدر مطلع فضل حجب اسمه لـ«البيان الرياضي» عن رفض الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش المدير الفني للمنتخب السوداني الطريقة التي تم بها استدعاء عدد من اللاعبين السودانيين الناشطين في الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم محمد عيسى لاعب بريستول الإنجليزي، للانضمام للمنتخب الوطني السوداني، وأكد المصدر أن المدرب أعلن لمسؤولين بالاتحاد السوداني أن الدعوات التي تمت للاعبين لم تكن بعلمه، ولم يتم إخطاره بذلك إلا بعد الاتصال باللاعبين، وأنه لا يعرف شيئاً عنهم ولم يقف على مستوياتهم، مشدداً على أن التدريبات القليلة التي سيخوضونها لا تكتفي، ويحتاج إلى عدد من المباريات للحكم عليهم، ويخشى المدير الفني للمنتخب الكرواتي لوغاروزيتش عدم تقبل اللاعبين القادمين من الخارج الغياب عن المشاركة في المباراتين القادمتين أمام توسامبي وجنوب أفريقيا الشهر المقبل، وأن يفقد السودان بذلك لاعبين لم يقف على مستوياتهم الفنية بالكامل ليقرر الاستفادة منهم من عدمه.

فيما ترى لجنة المنتخبات الوطنية التي اتخذت خطوة استدعاء اللاعبين، أن مشاركة اللاعبين قرار فني يخص المدير الفني الكرواتي، وتؤكد اللجنة أهمية الخطوة وأنها بداية مهمة للاستفادة من أعداد كبيرة للاعبين السودانيين بعدد من الدول الأوروبية والعربية، وكان المنتخب السوداني قد أعلن استدعاء سبعة لاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية في درجات مختلفة.

وتواجه الاتحاد السوداني إشكالات إجرائية في استدعاء اللاعبين الذين أعلن عنهم، بعضها معهم أنديتهم، فيما أكد ثلاثة من اللاعبين، على رأسهم محمد عيسى لاعب فريق بريستول الإنجليزي (درجة أولى) وجودهم في الموعد المحدد.