الكوري دو جيوم بطل «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

اختتمت، أول من أمس، على صالة مبادلة آرينا النسخة 8 لمحاربي الإمارات، بمشاركة 24 لاعباً لفنون القتال المختلطة، بتنظيم بالمز الرياضية، وشهدت تنظيماً احترافياً ومستوى فنياً عالياً، استمتعت به الجماهير الحاضرة، وتوج عبدالمنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية الفائزين، بحضور فؤاد درويش مدير عام الشركة.

وحصل الكوري الجنوبي دو جيوم على لقب البطولة، بفوزه في النزال الرئيس ضمن وزن الريشة، بعدما فاز على الفلبيني رولاندو دي بالضربة القاضية في الجولة الأولى، كما فاز الإماراتي محمد يحيى على الفلبيني جلين رانيلو في الوزن الخفيف، كما فاز 10 لاعبين في الأوزان الأخرى المختلفة للبطولة.

من جانبه قال فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية، إن نجاح النسخة 8 يرجع إلى الطموح في تقديم الأفضل، حيث سبق التنظيم وقت وجهد كبيران للخروج بالحدث بأبهى صورة، ومشيراً إلى أن كل نسخة تقدم الجديد على مستوى اللاعبين المشاركين، وارتفاع المستوى الفني، وهذا الأمر يؤكد الدور الرائد للعاصمة أبوظبي في استضافة كبرى الأحداث الرياضية الخاصة بالفنون القتالية.

وأضاف: مع كل نسخة للبطولة نكتشف الجديد، و«محاربي الإمارات» منصة لاكتشاف المواهب المحلية والعربية، وتقديمهم إلى الساحة الدولية، وهي أهم الأهداف الموضوعة، بجانب رفع المستوى الفني للاعبين من خلال المشاركات واكتساب الخبرات، وأشار درويش إلى أن العد التنازلي قد بدأ لاستضافة النسخة المقبلة 29 نوفمبر المقبل، وأن اللجنة المنظمة شرعت في الترتيب والتجهيز لها.