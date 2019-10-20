دراجة في المزاد دعماً للأفريقي

المصدر: تونس - صالح قادري

عرض أحد مشجعي الأفريقي التونسي دراجته النارية في المزاد العلني من أجل دعم فريقه، في إطار الحملة التي يقوم بها جمهور النادي من أجل دعم الفريق، في الوقت الذي تبرع فيه أحد عشاق الفريق براتب شهر.

وفضلاً عن العديد من مثل هذه المبادرات الشخصية من طرف عشاق الفريق، لم يتردد بعض اللاعبين السابقين الذين لعبوا للفريق في التبرع، وذلك على غرار الجزائري عبد المؤمن جابو وانيس بن حتيرة وغيرهما، وكذلك بعض الإداريين السابقين مثل حمودية وكمال ايدير. وفي الأثناء، اهتدى بعض عشاق إلى تكوين نادٍ لعشرين ألف محب جلهم من رجال الأعمال الميسورين، إضافة إلى بقية الأحباء، وذلك من أجل توفير 3 ملايين يورو، وهو كفيل بسداد ما تبقى من ديون للفريق.